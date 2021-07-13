В Тюмени мужчина в трусах выпал из окна и разбился. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

На улице Газовиков в Тюмени сегодня, 13 июля, утром очевидцы обнаружили тело мужчины в трусах под окнами одного из домов. Горожане вызвали скорую помощь.

По словам местной жительницы, трагедия произошла в седьмом часу. Тюменец выпал из окна на четвертом этаже прямо на ее глазах.

В пресс-службе станции скорой помощи рассказали, что медики, которые прибыли на вызов в 6.49, констатировали смерть. По данному факту следователи проводят проверку, пытаясь установить все обстоятельства произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.