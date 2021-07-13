В тюменском аэропорту изъяли более 360 килограммов опасной продукции. Фото - utu.customs.gov.ru.

В тюменском аэропорту Рощино с начала 2021 года изъяли более 360 килограммов опасной продукции. Ветеринарный, фитосанитарный и санитарно-эпидемиологический контроль товаров тут проводят на постоянной основе.

– Таможенные операции проведены в отношении более 200 международных авиарейсов. Проведен контроль товаров, перемещаемых более чем 30 тысячами физических лиц. Выявлено 151 нарушение, по всем фактам возбуждены дела об административных правонарушениях. Пресечен незаконный ввоз 362 килограммов опасной продукции растительного и животного происхождения, – рассказал заместитель начальника таможенного поста «Аэропорт Рощино» Дмитрий Волков.

Он пояснил, что контроль проходят товары, перемещаемые в пунктах пропуска, там, где физические и юридические лица пересекают границу, а именно: в морском пункте пропуска Сабетта и пяти воздушных пунктах пропуска Тюменской таможни.