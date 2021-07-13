У тюменца забрали «Приору» из-за пьяной езды. Фото: Пресс-служба УФССП по Тюменской области

В Тюмени 27-летний местный житель не хотел платить штраф в размере 30 тысяч рублей за езду в состоянии алкогольного опьянения. Дело дошло до того, что он вообще остался без машины.

– В собственности тюменца зарегистрирован автомобиль «Лада-Приора», который подлежал аресту в счет погашения долга. Сотрудники выехали по адресу проживания гражданина для изъятия движимого имущества, – рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Должник мог бы вернуть свой автомобиль, однако на сегодняшний день он так и не предъявил чек об уплате административного штрафа. Документы о передаче арестованного имущества для участия в торгах уже подготовлены судебным приставом в полном объеме для отправки в Росреестр. Сумма, реализованная после продажи «Приоры», будет перечислена в федеральный бюджет.