В Вагае 54-летний мужчина палкой насмерть забил обидчика. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего мужчины. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего.

Трагедия случилась 9 июля вечером в вагоне-бытовке на улице Лесной в селе Вагай. Между обвиняемым и потерпевшим 1964 года рождения произошел конфликт – они стали друг друга оскорблять. Злоумышленник схватил палку и стал бить ею по голове обидчика.

– Потерпевшего госпитализировали в больницу, но уже ночью он, несмотря на усилия врачей, от полученных травм скончался, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Мужчине предъявлено обвинение, судом принято решение об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначено проведение судебных экспертиз, расследование уголовного дела продолжается. Обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы.