В ДТП на улице Алебашевской в Тюмени из-за отца пострадали его жена и три дочки. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На улице Алебашевской, 19 в Тюмени накануне, 12 июля, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором не обошлось без пострадавших детей. Здесь столкнулись автомобили «Хендэ» и «Дэу».

– По предварительным данным, 37-летний водитель «Хендэ», в котором он перевозил трех своих дочерей в возрасте от 3 до 8 лет, нарушил правила проезда перекрестка и не пропустил «Дэу». Две девочки получили легкие повреждения. Пострадала и их 32-летняя мама, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве порекомендовали водителям быть особенно внимательными в поездках, если в машине находятся дети. Нужно четко соблюдать правила и выбирать аккуратный стиль вождения.

Вчера в регионе произошло пять дорожных инцидентов. В них ранены 10 человек, в том числе четверо детей.