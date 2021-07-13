«Засмотрелся». В аварии с большегрузом на тюменской трассе пострадали две девочки

В аварии с большегрузом на тюменской трассе пострадали две девочки. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 120-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Ярковском районе накануне, 12 июля, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четыре человека. Здесь автомобиль «Хонда-Элемент» въехал в стоящий на обочине большегруз КамАЗ.

– После столкновения иномарку отбросило в кювет. В аварии пострадал 61-летний пассажир японской машины, его госпитализировали. Кроме того, ушибы получили две девочки-пассажирки, 2009 и 2006 годов рождения, и их 49-летняя мама. Увозить в больницу их не стали, медицинская помощь оказана на месте, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В «Хонде» находилась семья из Нижневартовска, которая ехала из Башкирии домой. Оказалось, что водитель просто засмотрелся и вовремя не заметил грузовик. Обстоятельства аварии выясняются.