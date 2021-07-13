Тюменец утащил трубы с территории агрохолдинга. Фото: Ольга Крыльцова

В межмуниципальный отдел полиции «Голышмановский» поступило заявление о краже 19 металлических труб с территории агрохолдинга. Сумма ущерба составила около шести тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 31-летний житель поселка Голышманово, работающий тут же. Подозреваемый рано утром заметил на территории организации 10 металлических труб.

– Воспользовавшись отсутствием других работников, мужчина вывез металлические изделия на рабочем тракторе и оставил похищенное у своей знакомой в соседней деревне, чтобы впоследствии заменить отопление в ее доме, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время похищенное изъято. Отделением дознания возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.