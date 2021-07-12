В Тюмени у Гагаринского парка построят три километра велодорожек. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени у Гагаринского парка построят три километра велодорожек, которые обеспечат связь с велосипедной сетью микрорайона Тура и ул. 50 лет Октября. Их возведут в рамках строительства развязки на пересечении улиц Дружбы и Мельникайте. Таким образом, велосипедисты смогут беспрепятственно добраться до Гилёвской рощи и набережной.

– Маршрут очень популярен среди местных жителей. Благодаря строительству развязки удалось спроектировать велодорожки шириной три метра на противоположной стороне парка, а также на участке улицы Мельникайте. Строительно-монтажные работы еще ведутся, – рассказал специалист департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Михаил Нурдинов.

По информации комитета по связям с общественностью и СМИ, на сегодняшний день велосипедная сеть Тюмени насчитывает порядка 66 километров. В этом году дорожники построят еще около семи км велодорожек.