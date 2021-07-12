Тюменцу сломали челюсть во время прогулки с друзьями. Фото: Ольга Крыльцова

В голышмановский отдел полиции поступило сообщение из больницы, куда обратился 19-летний житель деревни Боровлянка. Врачи диагностировали у пострадавшего двойной перелом нижней челюсти.

Вечером потерпевший с друзьями гулял по улицам деревни. К ним подошла компания молодых парней, один из которых хотел узнать о ранее произошедшем конфликте.

– После непродолжительной беседы между ним и подозреваемым произошла словесная перепалка. Последний ударил в лицо оппоненту, причинив вред здоровью средней тяжести, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого – ранее судимого 23-летнего жителя села Усть-Ламенка. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, – лишение свободы на срок до трех лет.