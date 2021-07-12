В Тюмени добавили остановку маршрутам №№ 140, 145,1 45к и 147

В Тюмени добавили остановку маршрутам №140,145,145к,147. Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

В Тюмени в схемы движения маршрутов регулярных перевозок № 140 «Центральный рынок – с/о «Незабудка», № 145 «З-д медоборудования – с/о «Самотлор», № 145к «СК «Здоровье – с/о «Самотлор», № 147 «З-д медоборудования – с/о« Сосновая поляна – 2» включили промежуточный остановочный пункт «Ул. Береговая (д. Решетникова)» в прямом и обратном направлении. Обновленное расписание доступно с 16 июля.

Изменения коснулись и маршрутов №140 и № 147 (включается остановочный пункт «Ул. Сосновая (д. Решетникова)» в обоих направлениях).

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.