Тюменцам дали рекомендации по выбору водоема для купания. Фото: Вадим Бегун

Тюменцам дали рекомендации по выбору водоема для купания. Так, если в пруду плавают утки, гуси, вокруг летают чайки, то такой водоем не подходит для купания человека, так как они выбрасывают в воду личинки, которые могут вызвать заболевание церкариозом.

– Если поверхность озера цветет и возле берега много водорослей, то в таком пруду есть условия для прикрепления разных промежуточных видов паразитов. Если поблизости с прудом, рекой или озером имеются сельскохозяйственные угодья, свалка, это означает, что с поверхностными ливневыми стоками в водоем попадают и в нем можно обнаружить биогенные загрязнители, – сообщили в управления Роспотребнадзора по региону.

В ведомстве подчеркнули, что опасности ожидают купальщиков не только в стоячей, но и в водоемах с проточной водой. Кстати, информацию о разрешенных зонах отдыха с купанием можно получить в территориальных органах Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации.