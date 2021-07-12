В Тюмени может появиться улица полководца Александра Невского.

В Тюмени может появиться улица князя, полководца Александра Невского. Предложение поступило от регионального отделения общероссийской общественной организации общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел» и благотворительного фонда «Золотое детство».

– Желающим выразить мнение (в письменной и (или) устной форме) в отношении Предложения необходимо обратиться по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, каб. 331 (секретаря комиссии: Сомова Светлана Маратовна), тел. 51-00-94, e-mail: SomovaSM@tyumen-city.ru, – сообщили в департаменте земельных отношений и градостроительства.

В ведомстве уточнили, что мнению принимаются до 27 июля.