В Тюмени молодой человек угнал фургон и прокатил девушку. Фото: Ольга Крыльцова

В тюменскую полицию поступило сообщение от владельца угнанного автомобиля «Форд Транзит», который оно оставил во дворе жилого дома по улице Пермякова. Хозяин авто рассказал, что ключи он оставил в замке зажигания.

Дежурный системы видеонаблюдения по номеру машины определил район последнего её передвижения и передал информацию сотрудника ГИБДД. Вскоре дорожные полицейские обнаружили угнанную иномарку в одном из СНТ неподалеку от Тюмени и задержали подозреваемого в угоне. Им оказался ранее неоднократно судимый 29-тилетний местный житель.

– Мужчина пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения, когда заметил фургон с приоткрытой задней дверью. Без труда злоумышленник проник в салон, перебрался на водительское сиденье, обнаружил ключ в замке зажигания, завел авто и поехал, – сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

Кстати, по дороге фигурант познакомился с девушкой и прокатил ее по областной столице на чужом транспортном средстве, после чего отвез домой и приехал к месту проживания в СНТ. Там-то его и задержали полицейские.

В настоящее время отделом дознания первого отдела полиции в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на рок до пяти лет.