В Тюмени подстригут более 220 тысяч квадратных метров кустарников. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени подстригут более 220 тысяч квадратных метров кустарников. Их начинают стричь в первый год после посадки и продолжают в течение всей жизни.

– Живая изгородь и бордюры из кустарников подвергаются формовочной обрезке для усиления роста боковых побегов, увеличения густоты кроны, поддержания заданной формы изгороди. Стрижку проводят сверху на одной (определенной) высоте от поверхности земли и с боков, тем самым придавая растениям заданную геометрическую форму, – рассказывают специалисты МКУ «ЛесПаркХоз».

Стрижётся только годовой прирост кустарников, не повреждая скелетную одревесневшую часть. Одновременно у таких изгородей вырезают засыхающие старые и излишне загущающие кроны ветви. В вегетационный период (по мере отрастания) стрижка производится 3 – 6 раз за период.