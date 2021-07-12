Рыбалка для тоболяка закончилась возбуждением двух уголовных дел. Фото Тюменского ЛО МВД России на транспорте.

В речном порту Тобольска в ходе рейда полицейские задержали 34-летнего мужчину. На моторной лодке браконьер выловил сетями 23 особи стерляди, одного сибирского осетра, язя и чебака.

– Запрет на вылов стерляди в регионе действует от распаления льда по 1 июля. Также нельзя вылавливать сибирского осетра, потому что он является ценным видом рыбы и занесен в Красную книгу Российской Федерации. Причиненный ущерб составил более 30 тысяч рублей, – пояснила пресс-секретарь Тюменского ЛО МВД России на транспорте Ольга Гультяева.

Две особи стерляди, находившиеся в живом виде, были выпущены в реку. Остальную рыбу изъяли и направили на ихтиологическую экспертизу.

В отношении браконьера возбуждено два уголовных дела – незаконные добыча особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, и незаконная добыча водных биологических ресурсов.