В Тюмени образовался затор из-за дерущихся водителей. Скриншот из видео.

На улице Рижской в Тюмени накануне, 11 июля, подрались водители. Из-за дорожных разборок даже образовался временный затор. Инцидент произошел около семи часов утра, его засняли на камеру очевидцы. Видео появилось в паблике "Инцидент Тюмень" в ВК.

– Плати за машину, твоя целая. У меня в машине три ребенка. У тебя совесть есть? – кричала на мужчину женщина, буквально выпрыгнув из своего автомобиля.

Горожанам, наблюдающим сие действо, пришлось вызывать полицейских, так как ситуация дошла до точки кипения.

Позже в пресс-службе тюменской городской полиции рассказали, что примерно в 7.00 на проезжей части около дома №78 по Рижской произошел конфликт между участниками дорожного движения, который перерос в драку.

На место выезжал экипаж патрульно-постовой службы полиции. Мужчину и женщину доставили в отделение полиции №5. В настоящее время участковые уполномоченные проводят проверку по факту произошедшего.