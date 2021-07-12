В Ишиме выходили пациента, впавшего в кому. Фото - ОБ №4.

В Ишиме 54-летний мужчина выжил после инсульта и тромбоэмболии легочной артерии. Пациента сумели выходить в областной больнице № 4.

Горожанин почувствовал себя плохо 6 июня – он резко ослаб, изменилась речь. Родные вызвали скорую, при проведении компьютерной томографии подтвердился ишемический инсульт.

– Состояние осложнялось наличием нескольких хронических заболеваний. На следующий день на фоне проводимой терапии состояние пациента резко изменилось, появилась дыхательная недостаточность, сатурация снизилась до 60, произошла трагедия – тромбоэмболия легочной артерии, он впал в кому, – рассказал лечащий врач-невролог ПСО Фируз Бахридинов.

Пациента тут же перевели на ИВЛ. В состоянии комы он провел пять суток. Затем стала отмечаться положительная динамика, его сняли с аппарата, он перешел на самостоятельное дыхание.

А 17 июня ишимца перевели на второй этап нейрореабилитации. Сейчас его выписали из сосудистого отделения. Он заново научился ходить, говорить и уже может обслуживать себя самостоятельно.