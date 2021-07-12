В Тюменской области за сутки потушили пять лесных пожаров на площади почти 300 га. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В оперативном штабе Тюменской области рассказали о ситуации по пожарам на 12 июля. Так, за последние сутки возникли два лесных пожара на общей площади 10,15 га.

– Количество действующих лесных пожаров на текущий момент, в том числе локализованных – 12. За сутки ликвидировано пять лесных пожаров на общей площади 298,15 га и два ландшафтных на общей площади 55 га, – сообщили в оперштабе.

Напомним, что в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Из-за неблагоприятных климатических условий (сухая, жаркая и ветреная погода) особый противопожарный режим в регионе продлен по 30 июля. Изменение в постановление об этом внес губернатор Александр Моор.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области за прошедшую неделю произошло 55 пожаров. Погибших и пострадавших в огне нет.