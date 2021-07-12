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Общество12 июля 2021 10:27

Центр без горячей воды: в Тюмени стартовал пятый этап опрессовок

Он продлится до 23 июля
Сергей Швецов
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В Тюмени стартовал пятый этап опрессовок.

В Тюмени стартовал пятый этап опрессовок.

Фото: Вадим Бегун

В Тюмени стартовал пятый этап опрессовок. Без горячей воды остались жители центральной части города, проживающие на улицах Мельникайте, Харьковской, 50 лет Октября, Холодильной, Осипенко, Дзержинского, Орджоникидзе и Циолковского.

Пятый этап продлится 12 дней – до 23 июля. Это следует из графика, который на своем официальном сайте опубликовала УСТЭК.

Что касается следующего – шестого по счету – этапа опрессовок, то он пройдет с 26 июля по 6 августа. В эти дни без горячего водоснабжения останутся жители домов на улицах Володарского, Кирова, Ленина, Первомайской, Республики и Ямской.

Специалисты напоминают, что предупредить и исключить возможные аварии на трубопроводах зимой можно только благодаря проведению гидравлических испытаний в летний период.