Центр без горячей воды: в Тюмени стартовал пятый этап опрессовок

В Тюмени стартовал пятый этап опрессовок. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени стартовал пятый этап опрессовок. Без горячей воды остались жители центральной части города, проживающие на улицах Мельникайте, Харьковской, 50 лет Октября, Холодильной, Осипенко, Дзержинского, Орджоникидзе и Циолковского.

Пятый этап продлится 12 дней – до 23 июля. Это следует из графика, который на своем официальном сайте опубликовала УСТЭК.

Что касается следующего – шестого по счету – этапа опрессовок, то он пройдет с 26 июля по 6 августа. В эти дни без горячего водоснабжения останутся жители домов на улицах Володарского, Кирова, Ленина, Первомайской, Республики и Ямской.

Специалисты напоминают, что предупредить и исключить возможные аварии на трубопроводах зимой можно только благодаря проведению гидравлических испытаний в летний период.