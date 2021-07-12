Студенты крупнейших вузов Тюменской области могут оплачивать обучение онлайн

Более 10 тысяч обучающихся в Тюменском государственном университете и Тюменском индустриальном университете оплатили обучение через интернет в прошлом году. Сервис интернет-эквайринга от Сбербанка, реализованный в крупнейших вузах региона, позволяет быстро и удобно совершать необходимые платежи и экономит время студентов и их родителей.

Чтобы воспользоваться сервисом, на сайте вуза нужно выбрать раздел «онлайн оплата», внести номер договора, по которому необходимо произвести платеж за обучение, добавить информацию о банковской карте и подтвердить операцию. После этого на электронную почту плательщика придет чек с полной информацией о платеже. Оплата возможна любой банковской картой (МИР, VISA, MasterCard) без взимания комиссии.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– У Сбера есть и другие интересные предложения, ориентированные на студентов: например, кредит на образование с государственной поддержкой по ставке 3%, преимущество такого займа в том, что его можно взять на оплату любого периода учебы: на один семестр, год или всё обучение целиком, кроме того, во время учебы можно платить только проценты по кредиту, а остальное вернуть в течение 15 лет после выпуска. Также популярна молодежная дебетовая карта, она поддерживает беспроводные и бесконтактные платежи, позволяет накапливать бонусы «Спасибо».

Подробнее о продуктах и услугах банка для молодежи – на сайте Сбербанка.