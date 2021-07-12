В экопарке «Затюменский» женщина с детьми на электробайке влетела в столб. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В экопарке Затюменский, накануне, 11 июля, 44-летняя водитель на электробайке въехала в опору освещения. В результате аварии травмированы три человека.

– Сама водитель госпитализирована с различными повреждениями. Также две шестилетние девочки, которых женщина катала по парку. Одна из девочек тоже находится в больнице, второй оказана необходимая помощь, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.

Выяснилось, что электробайк она взяла в аренду. Почему женщина не справилась с управлением техникой, пока непонятно. К счастью, все участники ДТП были в защитных шлемах.

ГИБДД призывает водителей реально оценивать свои навыки управления современным транспортом, быть осторожнее, используя электросамокаты и электробайки для движения.