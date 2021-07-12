В Тюмени 13 лет колонии получил насильник девочек. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени вынесли приговор 27-летнему педофилу. Его жертвами стали две девочки 15 и 16 лет.

Как рассказали в пресс-службе Калининского районного суда, всё началось летом 2019 года, когда молодой человек после ссоры с женой переехал в общагу на Карла Маркса. Там он затащил в комнату 15-летнюю горожанку и надругался над ней. Девочка забеременела, однако аборт делать не стала.

Как пишет «МегаТюмень», после ужасного случая жертва насильника замкнулась в себе и часто плакала. Матери она рассказала о преступлении в январе 2020 года. Оказалось, что мужчина уговаривал сделать аборт и даже предлагал жениться. Однако спустя время он снова пошел на преступление.

На этот раз жертвой педофила стала 16-летняя девушка. Дело было так: она познакомилась в соцсетях с парнем по имени Михаил, который пригласил ее встретиться. Молодой человек затащил ее в машину и привез на съемную квартиру к своему другу-педофилу. Сначала гости попили чаю, а затем Михаил уехал, оставив девушку наедине с насильников. Тот схватил ее за волосы, раздел и несколько раз изнасиловал.

В итоге суд назначил наказание в виде лишения свободы на 13 лет в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Также с осужденного взыскали в пользу двух потерпевших по 500 тысяч рублей компенсации морального вреда.