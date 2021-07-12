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Происшествия12 июля 2021 8:14

На тюменской трассе бетономешалка сбила пьяного мужчину

Пострадавший переходил дорогу вне пешеходного перехода
Сергей Швецов
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На тюменской трассе бетономешалка сбила пьяного мужчину.

На тюменской трассе бетономешалка сбила пьяного мужчину.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 38-м километре федеральной автодороги Тюмень – Омск накануне, 11 июля, днем водитель бетономешалки сбил мужчину. По предварительным данным, пешеход переходил магистраль вне пешеходного перехода, хотя переход был совсем рядом.

– По предварительной информации, у пострадавшего пешехода присутствовали признаки опьянения. Человек получил тяжелые повреждения, его личность устанавливается. Это мужчина примерно 60 – 65 лет, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что за вчерашний день в регионе произошло восемь дорожно-транспортных происшествий. В них пострадали 12 человек, в том числе три пешехода.