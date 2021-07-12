На улице Дамбовской в Тюмени отключат светофоры. Фото: Вадим Бегун

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 12 июля, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 9.00 до 17.00 отключение произойдет на пересечении ул. Дамбовской и ул. Гилевской; ул. Одесской и ул. Дамбовской; с 9.00 до 20.00 – на пересечении ул. Щербакова и ул. 2-я Луговая; ул. Щербакова и ул. Муравленко; на ул. Щербакова в районе дома № 88; на ул. 2-я Луговая в районе ТЦ «Панама».

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.