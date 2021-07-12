В Тюмени квартирант с Ямала оставил хозяина жилплощади без бытовой техники

В Тюмени квартирант из Ямала оставил хозяина жилплощади без бытовой техники. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела тюменской полиции поступило заявление о краже бытовой техники. Заявитель в течение двух месяцев сдавал квартиру парню, затем квартирант съехал, передав ключи через соседей. Когда хозяин квартиры пришел проверить свою недвижимость, то обнаружил отсутствие бытовой техники.

Кроме квартиросъемщика в помещение никто не заходил. Сумма ущерба составила 131 тысячу рублей. Правоохранители установили местонахождение возможного подозреваемого, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

– Ранее судимый 29-летний ямалец дал признательные показания и сообщил, где спрятал награбленное. Часть похищенного возвращена владельцу, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.