Погода на 12 июля в Тюмени: пока без осадков

В Тюмени пока без осадков. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 12 июля, в Тюмени на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет плюс 12 – 11 градусов, днем – плюс 20 – 19. Вечером столбики термометров покажут плюс 17 – 15 градусов. В течение дня будет дуть северный ветер со скоростью 3 – 8 метров в секунду.

12 июля отмечается день памяти славных и всехвальных первоверховных святых апостолов Петра и Павла. Этот день считается макушкой лета. Наши предки заметили, если ясно на Петров день - год будет хорошим, а если дожди - 40 дней еще будет ненастье. Чаще всего этот день сухой, жаркий, светлый. По этому поводу существовала поговорка: «Петр-Павел жару прибавил». Если кукушка кукует после Петрова дня, то, значит, лето будет хорошее, долгое и снег нескоро выпадет.