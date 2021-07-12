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Общество12 июля 2021 5:59

Погода на 12 июля в Тюмени: пока без осадков

Солнце спрячется за облаками на целый день
Сергей Швецов
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В Тюмени пока без осадков.

В Тюмени пока без осадков.

Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 12 июля, в Тюмени на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет плюс 12 – 11 градусов, днем – плюс 20 – 19. Вечером столбики термометров покажут плюс 17 – 15 градусов. В течение дня будет дуть северный ветер со скоростью 3 – 8 метров в секунду.

12 июля отмечается день памяти славных и всехвальных первоверховных святых апостолов Петра и Павла. Этот день считается макушкой лета. Наши предки заметили, если ясно на Петров день - год будет хорошим, а если дожди - 40 дней еще будет ненастье. Чаще всего этот день сухой, жаркий, светлый. По этому поводу существовала поговорка: «Петр-Павел жару прибавил». Если кукушка кукует после Петрова дня, то, значит, лето будет хорошее, долгое и снег нескоро выпадет.