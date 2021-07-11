Как правильно дрессировать собаку, посоветовала тюменский кинолог

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Любая жестокость, применимая во время дрессировки домашнего питомца, лишь навредит его воспитанию, заявила тюменский инструктор по дрессировке Елена Долгачева в интервью Megatyumen.ru. Она пояснила, что еще многие заводчики собак уверены, рукоприкладство – залог послушания пса.

По-прежнему популярно и заблуждение о том, что жесткость необходима, так как она показывает, кто в семье «доминанта» и «главный в стае», но это убеждение устарело, считает Елена Долгачева.

− Уже точно доказано, что межвидового доминирования не существует. И если собака вас не слушается, это точно не связано с тем, что вы разрешили ей спать на кровати и первой проходить в двери. Я за то, чтобы с собаками дружить и договариваться. Ведь собака – это друг человека, − считает специалист.

Гармоничная жизнь с собакой строится прежде всего на понимании животного. Часто «проблемное» поведение питомца является нормой для собаки, а иногда обусловлено проблемами со здоровьем и психикой.

– И тогда собака страдает от этого не меньше нас, и, конечно, такой собаке нужно помогать, а не «корректировать» и тем более наказывать, − говорит Елена Долгачева. − Собаку нужно любить, как бы банально это ни звучало. Уделять ей время, что люди зачастую забывают делать. Учить тому, что вы от нее хотите видеть. Гулять, играть и заниматься. И если и быть «вожаком стаи», то таким, к которому собака испытывает уважение, любовь и доверие, а не страх.