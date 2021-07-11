Средняя зарплата педагога в Тюменской области – больше 50 000 рублей

Фото: pixabay.com

Преподаватель вуза в Тюменской области зарабатывает почти 95 000 рублей, педагоги начального и среднего образования – около 50 000 рублей, воспитатели детских садов – около 45 000 рублей, а школьные учителя и социальные педагоги, которые работают с детьми-сиротами, получают чуть больше 53 000 рублей. Данные о средних зарплатах в государственных и муниципальных учреждениях в первом квартале 2021 года обнародовал Росстат, с итогами ознакомился «Вслух.ру».

По данным ведомства, преподаватели Тюменской области получают зарплату выше среднего показателя по России, в Уральском федеральном округе уровень дохода уступает только северным округам – ЯНАО и ХМАО. Так, в первые три месяца года средняя по России зарплата педагогов в общем образовании составила 45 тыс. 832,3 руб. В Тюменской области – 53 тыс. 252,1 руб. В дошкольном образовании средняя зарплата по стране составила 35 тыс. 505,8 руб., в Тюменской области – 44 тыс. 526,7 руб.

У педагогов образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, средняя по стране зарплата 41 тыс. 675,1 руб. В нашем регионе – 53 тыс. 581 руб.

41 тыс. 68,7 руб. в среднем получают преподаватели и мастера в российских учреждениях начального и среднего образования. 49 тыс. 991,3 руб. – в тюменских. Средняя зарплата преподавателей вузов по стране превышает 91 тыс. рублей. В Тюменской области – 94 тыс. 299 рублей.

С 1 сентября 2020 года по поручению президента Владимира Путина учителям в школах выплачивается федеральная доплата в размере 5 тыс. рублей за классное руководство в школах. С 1 сентября 2021 года такие же выплаты предусмотрены кураторам колледжей.