Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия11 июля 2021 15:39

С весом на кармане: тюменский патруль изъял у иностранца меф

Сотрудники ППС задержали подозреваемого в распространении наркотиков
Лина Орлова
КомментироватьОставить комментарий(0)
В настоящее время подозреваемый в распространении наркотиков задержан, сообщает полиция. Фото: pixabay.com

В настоящее время подозреваемый в распространении наркотиков задержан, сообщает полиция. Фото: pixabay.com

Полицейские патрулировали улицу, когда заметили молодого человека, который странно себя вел. Подозрения патрульных усилились, когда мужчина попытался скрыться, завидев полицию. ППС задержали его, как выяснилось – не зря.

Личный досмотр в присутствии понятых показал, что 26-летний гражданин одной из бывших союзных республик имел при себе полимерный сверток, предположительно содержащий наркотическое вещество. Экспертиза подтвердила подозрения полицейских – в свертке весом почти два грамма был синтетический наркотик Метилэфедрон (мефедрон или меф).

На этом основании полиция завела уголовное дело на иностранца по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Молодому человеку грозит срок от 10 до 20 лет.

– В настоящее время фигурант задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, – сообщила пресс-служба УМВД по Тюменской области.