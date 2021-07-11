С весом на кармане: тюменский патруль изъял у иностранца меф

В настоящее время подозреваемый в распространении наркотиков задержан, сообщает полиция. Фото: pixabay.com

Полицейские патрулировали улицу, когда заметили молодого человека, который странно себя вел. Подозрения патрульных усилились, когда мужчина попытался скрыться, завидев полицию. ППС задержали его, как выяснилось – не зря.

Личный досмотр в присутствии понятых показал, что 26-летний гражданин одной из бывших союзных республик имел при себе полимерный сверток, предположительно содержащий наркотическое вещество. Экспертиза подтвердила подозрения полицейских – в свертке весом почти два грамма был синтетический наркотик Метилэфедрон (мефедрон или меф).

На этом основании полиция завела уголовное дело на иностранца по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Молодому человеку грозит срок от 10 до 20 лет.

– В настоящее время фигурант задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, – сообщила пресс-служба УМВД по Тюменской области.