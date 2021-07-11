Тоболячка похитила два пневматических гайковерта из строительного магазина

Тоболячка украла в строительном магазине два пневматических гайковерта на сумму 15 000 рублей. Сообщение об этом тобольские полицейские получили от представителей компании.

На месте преступления оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность злоумышленницы. Оказалось, что гайковерты присвоила ранее судимая за кражи неработающая 34-летняя женщина.

Следствие установило, что задержанная похитила товары в разные дни, а затем продала их местному жителю, выручив 6 000 рублей.

– На эти деньги женщина приобрела алкоголь и продукты питания. В настоящее время задержанная свою вину признала, ей избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Сотрудниками полиции похищенные инструменты изъяты и будут возвращены законному владельцу, – сообщает полиция Тюменской области.

Отдел дознания возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 158 Уголовного Кодекса российской Федерации «Кража». Тоболячке грозит до двух лет лишения свободы.