В абатской школе этим летом воспитывают юных десантников

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Этим летом в абатской школе и весело и… патриотично! На базе Банниковской школы Абатского района в лагере с военной тематикой живут 40 мальчишек и девчонок. На церемонии открытия смены 30 июня ребята торжественно приняли присягу, после чего воспитанникам вручили голубые береты и солдатские билеты.

На смене ребят ждет множество интересных дел, которые помогут им приобщиться к здоровому образу жизни, повторить и закрепить правила дорожного движения, пожарной безопасности, безопасности на воде. Каждый командир взвода вносит звезды в «дембельский журнал» за успешное прохождение командных испытаний. По итогам смены определяют самых сильных, выносливых, находчивых ребят, им присвоят звание «Почётный десантник».

Почему для детского лагеря выбрали форму десантников? Директор школы Андрей Шалягин и начальник лагеря Виктор Ракитин пояснили, что реализуют комплексную краткосрочную программу «Юные десантники» именно в такой форме, чтобы заинтересовать ребят и воспитывать в детях патриотизм.

– Лагерь дневного пребывания – это не только отдых, но и площадка для творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребёнка, что создает условия для социализации молодого поколения с учетом реалий современной жизни, – поясняет отдел образования администрации Абатского муниципального района.