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Здоровье11 июля 2021 13:26

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 11 июля 2021 года увеличилось на 236 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 11 июля 2021 года
Лина Орлова
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По данным оперативного штаба Тюменской области на 11 июля 2021 года, за минувшие сутки медики региона зафиксировали 236 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего с начала пандемии – 41324)

По данным оперативного штаба Тюменской области на 11 июля 2021 года, за минувшие сутки медики региона зафиксировали 236 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего с начала пандемии – 41324)

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 11 июля года. Количество заболевших увеличилось на 236 и составило 41 324 человек. Десять человек умерло.

По данным оперативного штаба Тюменской области на 11 июля 2021 года, за минувшие сутки медики региона зафиксировали 236 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего с начала пандемии – 41324), в регионе зафиксировано десять летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом.

Скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Из общего количества заболевших 21 ребенок. Под медицинским наблюдением остаются 42 447 пациентов. 18 тюменцев подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 190 человек находятся в нашем регионе на перевахтовке. 166 человек выздоровели (за весь период – 39 247 человек).

За последние сутки в России выявлено 25 033 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 11,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 749 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 17 382 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 783 333 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 143 002 летальных исхода, выздоровели 5 200 219 человек.