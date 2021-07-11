Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 11 июля 2021 года увеличилось на 236 человек

По данным оперативного штаба Тюменской области на 11 июля 2021 года, за минувшие сутки медики региона зафиксировали 236 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего с начала пандемии – 41324) Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 11 июля года. Количество заболевших увеличилось на 236 и составило 41 324 человек. Десять человек умерло.

По данным оперативного штаба Тюменской области на 11 июля 2021 года, за минувшие сутки медики региона зафиксировали 236 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего с начала пандемии – 41324), в регионе зафиксировано десять летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом.

Скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Из общего количества заболевших 21 ребенок. Под медицинским наблюдением остаются 42 447 пациентов. 18 тюменцев подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 190 человек находятся в нашем регионе на перевахтовке. 166 человек выздоровели (за весь период – 39 247 человек).

За последние сутки в России выявлено 25 033 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 11,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 749 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 17 382 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 783 333 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 143 002 летальных исхода, выздоровели 5 200 219 человек.