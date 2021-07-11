В Тюмени нашли мотоцикл Honda, разыскиваемый Интерполом

Фото: ГИБДД Тюменской области

Спортивный мотоцикл Honda, который, судя по внешнему виду, напоминает модель CBR600RR 2010, украденный 11 лет назад в Италии, тюменские полицейские нашли мирно припаркованным на улице без госномеров. Проверка еще свеженьких документов на транспортное средство показала, что они поддельные. Больше того, выяснилось, что железного коня с 2010 года разыскивает Интерпол.

Фото: ГИБДД Тюменской области

– Еще один мотоцикл отправился на отдых на спецстоянку. Государственных номеров на «Хонде» нет, а все документы на него поддельные. Мотоцикл числится в розыске за Интерполом как похищенный в Италии в 2010 году, – сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Фото: ГИБДД Тюменской области

Водитель заверил инспекторов, что купил его месяц назад. Теперь полицейские будут выяснять обстоятельства произошедшего, а вот мотоциклист, выходит, стал заложником весьма крупного мошенничества. Стоимость такого спортбайка в 2021 году автолюбители оценивают в полмиллиона рублей, а новенькая Honda стоит не меньше полутора миллионов рублей. Если продавца мотоцикла не найдут, то, согласно букве закона, водитель останется без денег и без мотоцикла.