ДТП в Тюмени: Honda въехала в стоящий Ford на Севастопольской

ДТП, перепугавшее очевидцев, случилось в Тюмени сегодня утром, 11 июля, неподалеку от дома по ул. Севастопольской, 25. Фото: ГИБДД Тюменской области

Врезался в стоящее авто и перевернулся вверх дном от удара, но несмотря на страшную аварию, молодой водитель остался жив, отделавшись травмой руки. ДТП, перепугавшее очевидцев, случилось в Тюмени сегодня утром, 11 июля, неподалеку от дома по ул. Севастопольской, 25.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, автомобиль Honda на полном ходу врезался в стоящий Ford. От удара машину опрокинуло на крышу.

Фото: ЧС Тюмень

Фото: ЧС Тюмень

Фото: ЧС Тюмень

За рулем находился 21-летний парень, стаж вождения – один год. Очевидцы утверждают, что молодой человек был пьян, но ГИБДД заявляет, по предварительным данным, тюменец был трезв. В результате ДТП пострадал только сам водитель Honda – у него травма руки. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Отметим, вчера, 10 июля, инспекторы ГИБДД проводили сплошную проверку «на трезвость». В этот раз профилактическое мероприятие журналисты проводили прямую трансляцию в соцсетях с места событий. А еще в проверке приняли участие кинологи со служебной собакой и сотрудники технического надзора ГИБДД.

Результаты сплошной проверки: незаконная тонировка, отсутствие полиса ОСАГО, два водителя управляли транспортом, не имея водительских удостоверений, их транспорт эвакуирован на спецстоянку. Фото: ГИБДД Тюменской области

Водителей Тюмени проверяли на ул. Республики в районе пересечения с ул. Перекопской. Инспекторы ДПС останавливали водителей, проезжающих через этот участок улично-дорожной сети с 22:00 до 23:30 часов. Пьяных водителей не выявили, но нашлись другие нарушения ПДД: незаконную тонировку, отсутствие полиса ОСАГО, два водителя управляли транспортом, не имея водительских удостоверений, их транспорт эвакуирован на спецстоянку.