Погода в Тюмени 11 июля 2021 года: сильные ливни и град

11 июля синоптики прогнозируют сильные ливни с градом Фото: Ирина Ромашкина

В воскресенье, 11 июля, в Тюменской области синоптики днем обещают кратковременные дожди, грозы. Местами гроза пройдет с градом. В регионе будет южный, юго-западный ветер 6-11 м/с, при грозе порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

Фото: МЧС по Тюменской области

В Тюменской области сегодня с самого утра облачно, но синоптики обещают прояснения. Ожидаются кратковременные дожди, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы, днем возможен град.

Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с, в отдельных районах порывы 16-21 м/с, температура ночью +12… +17 градусов, днем похолодание, температура +18… +23 градусов, в юго-восточных районах +25… +30 градусов.

Тюмень: +20 градусов, облачно, ветер умеренный, северо-восточный 6 м/с.

Тобольск: +15 градусов, облачно и кратковременные осадки, ветер слабый, северо-восточный 4 м/с.

Ишим: +24°C. Частично облачно, ветер слабый, северный 3 м/с.

Этот день в народе называли Крапивным заговеньем. Считалось, что после этой даты жгучая трава теряет свои целебные свойства. Поэтому нужно было успеть сварить щи из листьев крапивы – последние в этом году.

Крапиву крестьяне ценили за ее полезность. Из нее готовили салаты, супы, начинки для пирожков, а также солили и квасили. Из листьев молодой крапивы делали отвары и настои, которые обладали свойством восстанавливать силы и останавливать внутренние кровотечения. Девушки применяли это растение в косметических целях – считалось, что его отвар укрепляет волосы и предотвращает их выпадение.