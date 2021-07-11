Химическая прополка посевов завершилась в Ялуторовском районе

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Химическая прополка культурных растений завершилась в Ялуторовском районе, обработаны все 22 995 гектаров засеянных площадей, сообщает ИА «Тюменская линия».

Теперь аграрии направили все силы на заготовку грубых кормов для скота. На сено скошено трав на 829 гектарах, или чуть более 8 % от плана, 458 – подобрано. В передовиках – СПК «Садовод» (23,2%) и ООО «Чайка» (22,2%).

Также «Чайка» в лидерах по сенажу: заготовлено 25,7% от запланированных 5000 тонн. Немного отстает от киёвцев сельхозпредприятие АО «Приозёрное», которое выполнило 24,2% от 13 тыс. тонн. Всего же в районе заготовлено 17,8% сенажа, что составляет 6 363 тонны из запланированных 35 796 тонн.