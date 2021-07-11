Супруги Кашкаровы из села Медведево высадили семьсот дубов в Голышмановском городском округе

Фото: pixabay.com

Супруги Татьяна и Алексей Кашкаровы из села Медведево запустили долгосрочную экологическую инициативу. Возле недействующего песчаного карьера в окрестностях села Кашкаровы вместе со школьниками высадили деревья – сегодня там настоящая роща.

Сегодня по краю приусадебного участка Татьяны и Алексея Кашкаровых выстроились сосны, лиственницы, кедры и больше сотни дубов. По их задумке получилась ветрозащитная полоса, сообщает Мегатюмень.

Кашкаровы предлагают присоединиться к эко-челенджу. У них есть пророщенные желуди, которые супруги бесплатно отдают всем желающим. У них можно проконсультироваться, как вырастить дубы. Эковолонтеры выращивают в огороде еще около трех сотен молодых дубов для будущих аллей в селе.

– На чудаках этот мир держится. Мне захотелось, чтобы росли дубы, чтобы в парке люди отдыхали, – улыбается Алексей Кашкаров. – Предложил молодые дубки голышмановским предпринимателям. Этой осенью они планируют высадить аллею.