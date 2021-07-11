Школьники Тюмени проверят свои знания в развлекательном формате

Фото: Интеллектуальное движение Тюменской области

Интеллектуальная игра квиз для школьников пройдет в Тюмени 12 июля. Девять команд проверят свои знания в разных областях и сферах. Квиз проходит в рамках бесплатного летнего проекта для школьников Z Camp.

Участников ждут пять тематических раундов. Эрудицию участников проверят в кино, музыке, биологии, географии, литературе, физике, химии, лингвистике и даже астрономии. Игра пройдет 12 июля в 15:00 в большом зале «Конторы пароходства» с соблюдением всех профилактических норм.

- Z КВИЗ пройдет в «Контора пароходства». Сложность: не сложно и не просто. Подойдет и новичкам, и тем, кто уже пожимал руку Якубовичу, - пояснили соорганизаторы Интеллектуальное движение Тюменской области.

Задания разработаны известной франшизой Мозгобойня. Вопросы подобраны таким образом, чтобы команды провели время не только полезно, но и весело. Все задания будут появляться на экране, а свои ответы участники сдают на игровых бланках.

Победителями станут те команды, которые по результатам пяти раундов наберут наибольшее количество баллов. Призеров ждут не только позитивные эмоции от игры, но еще и подарки и призы от организаторов и партнеров квиза. Зарегистрироваться здесь.