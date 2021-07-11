Восемь инвестиционных проектов прибавилось в Тюменском районе в 2021 году

Фото: pixabay.com

В реестре инвесторов Тюменского района числится 90 компаний, их общий объем инвестиций составляет около 15,5 млрд руб. Администрация района и сельских поселений курирует 37 из них, остальные находятся под «опекой» фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области». Часть проектов реализуется в индустриальных парках – «Боровском» и «Богандинском».

С начала 2021 года в Тюменском районе реализовано шесть инвестпроектов с общим объемом инвестиций более 6,2 млрд рублей и созданием более 500 рабочих мест. Самый крупный из них – третья очередь тепличного комбината «ТюменьАгро» в деревне Нариманова, кроме этого – производство одноразовой одежды в Каскаринском, торговый центр и гастробар «Сырник» в Кулаковском муниципальных объединениях, рыбный технопарк и объект придорожного сервиса в Переваловском сельском поселении.

Еще восемь проектов разного масштаба будет реализовано на территории района. Расширять бизнес планирует «Кулига-парк» (Каменское МО), в модернизацию заходит санаторий «Геолог» (Салаирское МО), логистический центр и цех по глубокой переработке древесины появятся в Богандинском МО, магазины и торговый центр откроются в Червишевском и Успенском сельских поселениях, а в Ембаево компания «Морошка ДВ» планирует наладить производство малых архитектурных форм, арт-объектов, предметов мебели и декора.