Тюменцев приглашают на всероссийский форум «Выше крыши» в Санкт-Петербурге

Фото: Росмолодежь

Всероссийский образовательный форум «Выше крыши» пройдет в третий раз в Санкт-Петербурге на площадке event-комплекса Loft hall 26 – 29 августа. Участники форума могут улучшить профессиональные и личностные навыки, заявить о себе и своем проекте и выиграть стажировку в организациях-партнерах мероприятия. Зарегистрироваться на форум могут молодые люди от 18 до 35 лет до 31 июля включительно.

Участникам предлагают обучение по шести направлениям. В секции «Бьюти» можно получить знания по имиджмейкингу, визажу, модному показу, на «Дизайне» научатся пошиву изделий и аксессуаров, в IT ребята займутся программированием, игровой анимацией, дополнительной реальностью. В модуле «Арт» спикеры расскажут о digital painting, трехмерной анимации, фрактальной графике, в «Кино» – о съемке, обработке, спецэффектах, а «Музыкальный» научит создавать электронную музыку и продвигать ее.

Кроме того, участники могут претендовать на грант до 1,5 млн рублей на реализацию своей идеи. Защита проектов в конкурсе пройдет по направлениям: «Добровольчество», «Инициативы творческой молодежи», «Студенческие инициативы», «Молодежные медиа», «Патриотическое воспитание», «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие», «Развитие социальных лифтов», «Спорт, ЗОЖ, туризм» и «Укрепление семейных ценностей». Подача заявок на грантовый конкурс завершится за пять дней до начала форума – 21 августа