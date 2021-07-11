Тюменская область – лидер УрФО по трем показателям социально-экономического развития

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Тюменская область лидирует по трем показателям среди регионов Уральского федерального округа в сфере социально-экономического развития по данным за январь-апрель 2021 года. Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на Тюменьстат.

Регион стал лидером по объемам производства молока в хозяйствах всех категорий (116 кг) и яиц (333 штуки) на душу населения, а также по вводу в действие жилых домов индивидуальными застройщиками (148,8 кв. м общей площади жилых помещений на 1000 человек).

Свердловская область лидировала по показателям темпа роста реальной начисленной заработной платы (103,2%). Наибольший размер номинальной начисленной заработной платы сохраняется в Ямало-Ненецком автономном округе (111,7 тыс. рублей на работника).

Ямал на первом месте по обороту общественного питания (10,9 тыс. рублей), обороту розничной торговли (95,5 тыс. рублей) и объему платных услуг (29,3 тыс. рублей) на душу населения.

В Югре зафиксирован самый низкий индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги на конец апреля 2021 года к декабрю 2020 года.