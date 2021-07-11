Тюменцы с инвалидностью получают работу через Центр занятости

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Более трех тысяч инвалидов обратилось в органы службы занятости населения Тюменской области в 2020 году, 61,5 % из них уже трудоустроены (1850 человек). Кроме того, 84 жителя региона с особенностями здоровья получили профессиональное обучение, а 2737 направили на профессиональную ориентацию.

Так, тоболяку Валерию Гордеевичу предложили устроиться в кадровый центр «Работа России», где была открыта вакансия консультанта. Начальник центра Венера Шкилёва на собеседовании с Валерием отметила, что мужчина не ищет снисхождения или особого обращения с ним. В феврале 2021 года его трудоустроили, оборудовав отдельное рабочее место в офисе. По словам Шкилёвой, Валерий Гордеевич работает ответственно, продуктивно, с удовольствием.

– Состоял на учете с июля 2020 года. По профессии бухгалтер. Для инвалидов, к сожалению, таких рабочих мест не создают. Пригласили работать в центре занятости. Прошел собеседование. Работа физически не тяжелая, интересная и отношение ко мне в коллективе хорошее, – рассказал Валерий Гордеевич.