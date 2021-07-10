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Экономика10 июля 2021 17:49

В центре Тюмени продают помещения за 41 млн рублей

Ранее их арендовало тюменское кафе
Мария Толстихина
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Фото: Yandex.ru

Фото: Yandex.ru

Фото: внешний сайт

Площади, которые сейчас арендует кафе «Среда» в центре города Тюмени, выставлены на продажу за 41 млн рублей. Об этом сообщил канал «РБК Новости».

Точка общепита расположена в «Сити-Центре» на ул. Герцена, вблизи Цветного бульвара, цирка и здания городской администрации. Площадь помещения – 990 кв. м, а в самом здании центральный вход, три запасных выхода, зона разгрузки со двора.

Собственник хочет получить за объект 41 миллион рублей. Останется ли после продажи помещения в нем кафе «Среда», не известно.