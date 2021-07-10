О тюменском железнодорожном вокзале расскажет аудиогид

Аудиогид состоит из прекрасных историй о любви, случившихся на вокзале Фото: Архив "КП"

В Тюмени появился новый гид по железнодорожному вокзалу. Аудиогид «Мартин, проводи» расскажет об историях любви, которые так или иначе связаны с вокзалом.

К примеру: «Мужчина ждал возлюбленную, но не знал, каким поездом она приедет. Просил меня в течение двух недель по прибытии каждого поезда с Севера произносить текст: «Ты самая лучшая на Земле, всё для тебя», – поделилась диспетчер тюменского железнодорожного вокзала Елена Ёлкина.

Истории для маршрута «Вагончик тронется» собирали у проводников, машинистов и начальников станций. Своими рассказами поделились 50 человек. С аудиогидом слушатель пройдет по необычным точкам. Для этого понадобятся только наушники – QR-коды размещены на афишах.