Тюменская медсестра удостоилась знака отличия

В медицине Светлана работает вот уже 41 год Фото: Архив "КП"

Старшая медсестра богандинской поликлиники Светлана Бардаченко удостоена нагрудного знака «Отличник здравоохранения». Приказ о награждении землячки подписал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Светлана Бардаченко работает в сельской медицине 41 год. Она незаменимый помощник заведующего и строгий, но любимый наставник молодых специалистов. Много сил она отдаёт повышению профессионального уровня, своего и вверенного ей среднего персонала.

Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» – ведомственная награда, которой удостаиваются работники организаций российского здравоохранения за многолетний стаж работы в отрасли – 15 и более лет, за плодотворный труд, профессиональное мастерство и высокие личные достижения в области здравоохранения. Учитывается также участие сотрудника во внедрении современных медицинских технологий для повышения уровня и качества медицинской помощи населению.