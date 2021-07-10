В Тюмени можно обучиться и помогать инвалидам

В Инклюзивном волонтерском центре всех желающих обучают помогать людям Фото: Мария Толстихина

В инклюзивном волонтерском центре всех желающих обучают помогать людям с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает «Вслух.ру».

К примеру, Никита Васильчук несколько лет занимается параолимпийским видом спорта бочче, даже входит в сборную Тюменской области и выезжает на чемпионаты России. Но у Никиты сложное заболевание, из-за которого он передвигается на инвалидной электроколяске. Движения рук, шеи и спины у него ограничены, поэтому на тренировках ему нужен был постоянный волонтер-помощник.

Никите помогает инклюзивный волонтер Денис Мухамадиев, он стал незаменимым помощником для тюменца. Денис помогает спортсмену не только во время тренировочного процесса, но также сопровождает его и оказывает ситуационную помощь.