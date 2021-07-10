Семьи из Ишима прокачают духовность

Семьи, набравшие больше всех баллов, получат классные сертификаты Фото: Архив "КП"

Для молодых семей Ишима 11 июля в 15.00 стартует проект #ПАПАТУТ, который направлен на развитие духовных ценностей и укрепление внутрисемейных отношений у молодых семей города. Об этом сообщает «МегаТюмень».

Семья, набравшая наибольшее количество баллов, сможет побороться в номинации «Семья года» и выиграть один из сертификатов: в аквапарк, батутный парк и в другие не менее увлекательные места.

Для пап в рамках проекта будет проведено 5 соревнований по 5 номинациям, в которых мужчины будут зарабатывать баллы: #папамедийный, #папаспортивный, #папатворческий, #папашеф и #папамастер.

Для мамочек организуют образовательную и развлекательную программы, мастер-классы по организации совместного досуга с ребенком. Для детей – занятия от детских развивающих центров Ишима.