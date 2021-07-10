Тюменские школьники помогают с хозяйством

Ребята трудятся с июня месяца Фото: Архив "КП"

Тюменские ребята работают в хозяйстве «Плодовое» Тюменского района, тем самым оказывая огромную помощь в уходе за землей.

Работают преимущественно школьники из села Горьковка, они начали трудиться еще в начале июня. Подростки в группе 20 – 25 человек прошли этап зеленого черенкования, а сейчас приступили не к самой любимой, но очень важной в сельском хозяйстве прополке.

В солнечную погоду школьники трудятся на открытых плантациях, в дождливую – в теплицах. Дети собирают ягоды, которые продаются в садовом центре, сажают усы земляники – посадочный материал для закладки плантаций этой ягоды.

– Практически в каждом процессе, которым мы занимаемся, может участвовать ребенок, – заметила директор КХ «Плодовое» Светлана Гаврилова.

Горьковские ребята, по ее словам, отличаются особым трудолюбием и с удовольствием берутся за любую работу, даже не самую приятную.