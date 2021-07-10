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Общество10 июля 2021 15:49

В Ишиме облагородят территорию возле известного памятника

Участок на улице Красина преобразится
Мария Толстихина
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Участок на улице Красина преобразится

Участок на улице Красина преобразится

Фото: Архив "КП"

Территория у памятника воинам, работникам Ишимского механического завода, погибшим в годы Великой Отечественной войны будет благоустроена. Об этом сообщает «Тюменская линия».

Планируется выполнить планировку, уложить брусчатку, организовать парковочные места, клумбы, посадить новые деревья, смонтировать светильники, установить скамейки и урны. Аукцион на выполнение этих работ уже объявлен.

Территория впервые была облагорожена в 1970-м году и до 1995 года выполняла роль общегородского мемориала.