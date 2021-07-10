Творческие тюменцы смогут получить полмиллиона в конкурсе «ЦЕХ»

Выигрыш составит 500 тыс рублей Фото: Соцсети

В Тюмени 19 июля начинается прием заявок на вторую волну конкурса на реализацию творческих проектов и постановку спектаклей «ЦЕХ». Об этом сообщает «Moi-portal».

Конкурс поддержки творческих проектов проходит ежегодно в две волны. Сроки подачи заявки с 19 июля по 8 августа. Максимальная сумма гранта – 500 000 рублей. Организаторами выступили молодежный театральный центр «Космос» и мультицентр «Контора пароходства».

С 17 июля по 7 августа пройдет образовательная программа конкурса. Во время нее тюменцы узнают о проектировании, правильном заполнении конкурсных заявок и о различных аспектах театрального менеджмента. Защиты проектов пройдут с 13 по 15 августа, а 19 августа станут известны имена победителей.